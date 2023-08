Wollen die beiden zum selben Event? Hailey (26) und Justin Bieber (29) haben am gestrigen Montag einen kuriosen gemeinsamen Auftritt in New York City absolviert. Das Model stellte in der US–Metropole ein neues Produkt ihrer Kosmetikmarke Rhode vor. Dafür putzte sie sich – wie gewohnt – heraus und zeigte sich von Kopf bis Fuss glamourös in Rot. Dasselbe kann von Ehemann Justin Bieber allerdings nicht behauptet werden: Der erschien im Schlabberlook.