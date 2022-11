Kleiner Fun-Fact am Rande

Hailey Bieber hat am 22. November Geburtstag. Als Bieber den süssen Geburtstaggruss von Japan aus veröffentlichte, war es dort zwar schon so weit, in ihrer Heimat Kalifornien aber noch nicht. Und so bedankt Hailey sich auf ihrem Account zwar bei den vielen Gratulanten. Sie machte aber auch klar, dass es noch gar nicht so weit war: «Danke für all die frühe Liebe zum Geburtstag, aber es ist erst morgen soweit.»