Justin Bieber veröffentlicht erstes Album seit vier Jahren

Auf einigen Tracks nimmt sich der Sänger auch selbst auf den Arm: Mit «Standing on Business» bezieht er sich etwa auf ein virales Video, in dem er mit Paparazzi interagiert, das in den letzten Monaten viral ging. Im Song «Butterflies» ist zu Beginn ein Ausschnitt aus einer weiteren viralen Interaktion mit Paparazzi zu hören, in der der Sänger «Money, Money, Money» sagt.