Justin Bieber veröffentlicht Überraschungsalbum «Swag II»

Auf «Swag II» finden sich insgesamt 23 Titel. Gemeinsam mit Bieber sind die Sängerin Tems (30), die Rapper Lil B (36) und Hurricane Chris (36) sowie die Musiker Bakar (31) und Eddie Benjamin (23) auf dem Album zu hören. Ursprünglich für O Uhr (Ortszeit) am 5. September angekündigt, verzögerte sich der Album–Release ein wenig. Bieber selbst nahm darauf auf Instagram Bezug und schrieb in einem Post: «Entschuldigung für die Wartezeit. Sie sagen mir, dass es jeden Moment so weit sein wird.»