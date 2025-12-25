Justin Bieber zeigt Sohn Jack in Weihnachts-Outfit

An Heiligabend hat Justin Bieber (31) seine Fans mit etwas ganz Besonderem überrascht: Der Sänger teilte auf Instagram seltene Schnappschüsse seines 16 Monate alten Sohnes Jack Blues. Der kleine Mann eroberte in einem roten Pullover und einer Weihnachtsmann–Mütze mit weissem Bommel die Herzen seiner Followerinnen und Follower.
Auf den Bildern erkundet Jack neugierig einen Privatjet mit Ledersitzen und festlicher Dekoration. Ein Schneemann–Figürchen und ein Blumenarrangement sorgen für weihnachtliche Atmosphäre in der Kabine. Der Kleine trägt dazu eine graue Jogginghose und tapst durch das Flugzeug – offenbar auf dem Weg zu den Feiertagen mit der Familie.
Gemütliche Weihnachtsstimmung bei den Biebers
Auch einen Blick in sein festlich geschmücktes Zuhause gewährte der «Peaches»–Interpret. Drei cremefarbene Strickstrümpfe hängen am Kamin – vermutlich für ihn selbst, Ehefrau Hailey Bieber (29) und Söhnchen Jack. Daneben steht ein geschmückter Weihnachtsbaum, im Kamin lodert ein Feuer.
Doch der Popstar nutzte den Feiertag auch für nachdenklichere Töne. In einer emotionalen Botschaft denkt er laut über die Bedeutung von Weihnachten und seinen persönlichen Weg nach. «Weihnachten ist eine Zeit, um innezuhalten und sich zu fragen, was man wirklich will. Was einen wirklich erfüllt», schreibt er.
Offene Worte über schmerzhafte Vergangenheit
Auch seine Vergangenheit in der Musikindustrie spricht Bieber in der Botschaft an. «Ich bin in einem System aufgewachsen, das mein Talent belohnt, aber nicht immer meine Seele geschützt hat», heisst es darin. Es habe Momente gegeben, in denen er sich benutzt und zu etwas geformt gefühlt habe, das er nicht selbst gewählt hatte. «Diese Art von Druck hinterlässt Wunden, die man auf der Bühne nicht sieht.»
Der Sänger räumt ein, dass er Wut in sich getragen habe. Er wolle die Musikindustrie nicht zerstören, sondern sie erneuern – «sicherer, ehrlicher, menschlicher».