Justin Bieber zeigt Sohn Jack in Weihnachts-Outfit

Offene Worte über schmerzhafte Vergangenheit

Auch seine Vergangenheit in der Musikindustrie spricht Bieber in der Botschaft an. «Ich bin in einem System aufgewachsen, das mein Talent belohnt, aber nicht immer meine Seele geschützt hat», heisst es darin. Es habe Momente gegeben, in denen er sich benutzt und zu etwas geformt gefühlt habe, das er nicht selbst gewählt hatte. «Diese Art von Druck hinterlässt Wunden, die man auf der Bühne nicht sieht.»