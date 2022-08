Justin Bieber zurück auf der Bühne: «Habe euch vermisst»

Im Juni hatte Justin Bieber (28) seine Fans mit einem Video geschockt. Der Sänger erklärte bei Instagram, dass er aufgrund des sogenannten Ramsay-Hunt-Syndroms an einer halbseitigen Gesichtslähmung leide. Am Sonntag konnte er in Italien zum ersten Mal nach Bekanntwerden seiner Erkrankung wieder live auf der Bühne stehen. Auf Instagram teilte Bieber dann am 1. August mehrere Eindrücke von seinem Auftritt auf dem Lucca Summer Festival.