Justin Biebers Doppel-Jogginghosen-Style sorgt für Aufsehen

Justin Bieber (30) ist für seine eher unkonventionellen Outfits bekannt: Mit diesem Freizeit–Look sorgte er aber für besonderes Aufsehen. Am Mittwoch (17. April) wurde der Sänger in einem ungewöhnlichen Jogginghosen–Style in West Hollywood gesichtet. Bieber trug nämlich nicht nur eine der bequemen grauen Designer–Trainingshosen aus dem Hause Balenciaga, sondern gleich zwei übereinander. Eine der Hosen hing ihm dabei in den Kniekehlen, während er die darunter in normaler Höhe trug.