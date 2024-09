Justin Theroux will Ex-Frau Jennifer Aniston noch immer beschützen

Fast sieben Jahre ist es nun schon her, dass das Hollywood–Traumpaar Jennifer Aniston (55) und Justin Theroux (53) seine Trennung öffentlich machte. Im Gegensatz zu vielen anderen gescheiterten Promi–Ehen verlief ihre Scheidung harmonisch und freundschaftlich – was sicherlich ein Grund dafür sein dürfte, dass Theroux in einem neuen Interview mit «The Times» nun ungemein liebevolle Worte für seine Ex fand.