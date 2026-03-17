Justin Theroux wird Papa: Das Baby war «nicht ganz geplant»

Es war wie im Film

In der Sendung spricht Nicole Brydon Bloom auch darüber, wie sie Justin Theroux von der freudigen Nachricht berichtet hat. Jener war in der Nacht zuvor noch lange mit einem Dreh beschäftigt. «Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist. Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: ‹Bitte steh auf›», lacht Bloom. «Und dann wollte ich es ihm sagen, aber ich dachte mir: ‹Er braucht erst mal seinen Kaffee›, also sass ich einfach nur da und wartete.» Beim Frühstück habe ihr Mann dann wie in einem Film reagiert, erzählt sie weiter. «Wie?», habe Theroux verblüfft gefragt. «Und ich meinte: ‹Nun, ich kann es dir erklären. Es war eine Teamleistung.›»