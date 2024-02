Justin Timberlake muss Konzert absagen

Justin Timberlake kündigt Konzerte in Deutschland an

Gerade erst hat Justin Timberlake die Europa–Daten seiner Welttournee «The Forget Tomorrow World Tour» im Sommer 2024 angekündigt. Der US–Popstar wird auch vier Konzerte in Deutschland spielen: am 30. Juni in der Uber–Arena in Berlin, am 21. August in der Olympiahalle in München, am 25. August in der Lanxess–Arena in Köln und am 4. September in der Barclays–Arena in Hamburg. Weitere Europa–Stationen sind Krakau, Antwerpen, Birmingham, Manchester, London, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm und Lyon.