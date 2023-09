Justin Timberlake: Tritt er bald in Las Vegas auf?

Seine letzter Auftritt war im April 2019

Justin Timberlake war schon eine ganze Weile nicht mehr auf der Bühne zu sehen. Er trat zuletzt im April 2019 in Uncasville, Connecticut, zum letzten Termin seiner «The Man Of The Woods»–Tour live auf. Im September veröffentlichte er mit Sängerin Nelly Furtado (44) und dem Produzenten Timbaland (51) den Song «Keep Going Up». Bereits 2007 hatte sich das Trio für den Hit «Give It To Me» zusammengetan. Anfang dieses Jahres verriet Timbaland auch, dass Timberlake sein neuestes Album fertiggestellt hat, das auf seinem Hit–Album «FutureSex/LoveSounds» aus dem Jahr 2006 basiere.