Justin Timberlake und Britney Spears liefern nächsten Schlagabtausch

Er entschuldigt sich «bei absolut niemandem»

Aber der Reihe nach: Zunächst hatte sich Britney Spears am Sonntag, nachdem Timberlake zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in der «Saturday Night Live»–Show aufgetreten war, zu Wort gemeldet. «Ich möchte mich für einige der Dinge entschuldigen, über die ich in meinem Buch geschrieben habe. Wenn ich jemanden beleidigt habe, der mir wirklich am Herzen liegt, tut es mir zutiefst leid ...», schrieb sie in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Instagram. Dann lobte sie die neue Musik ihres einstigen Freundes. «Ich wollte auch sagen, dass ich in Justin Timberlakes neuen Song ‹Selfish› verliebt bin. Er ist so gut.» Zudem müsse sie jedes Mal «so heftig lachen», wenn sie Timberlake zusammen mit Moderator Jimmy Fallon (49) sehe.