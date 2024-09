Justin Timberlakes Festnahme: Bodycam-Videos bleiben unter Verschluss

Die Bodycam–Aufnahmen von Justin Timberlakes (43) Festnahme werden nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die beteiligten Parteien haben sich darauf geeinigt, sie unter Verschluss zu halten. Das berichtet das US–Portal «TMZ» unter Berufung auf das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Suffolk County, New York. In diesem Verwaltungsbezirk wurde Timberlake im Juni wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer kurzzeitig festgenommen.