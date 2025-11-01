Justin Trudeau: Ist sein Halloween-Kostüm von Katy Perry inspiriert?

Erinnerungen an Perrys Super–Bowl–Auftritt

Fans der Sängerin erinnern sich vermutlich noch: Als Katy Perry beim Super Bowl XLIX im Jahr 2015 auftrat, wurde sie von Tänzern in Hai–Kostümen begleitet. Trudeau präsentierte sich nun ebenfalls ausgerechnet in einem Hai–Kostüm. Auf einem Bild bei Instagram hat er seinen Sohn Hadrien (11) im Arm. «Bereit für Halloween mit Hadrien: Er ist der Surfer, ich bin der Hai (links von ihm). Wir haben das Kostüm zusammen gemacht – ein kleines Vater–Sohn–Teamwork für Halloween», schrieb Trudeau zu seinem Post, der auch noch zwei Bilder von den Bastelarbeiten zeigt.