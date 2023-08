Justin Trudeau: Kanadas Premierminister trennt sich nach 18 Jahren Ehe

Auch das Büro des kanadischen Premierministers bestätigte die Trennung. In einem Statement, das dem Portal «CBC» vorliegt, heisst es, die Eheleute hätten «eine rechtliche Trennungsvereinbarung unterzeichnet.» In der kommenden Woche soll die Familie gemeinsam in den Urlaub reisen. Trudeau und seine Frau haben drei gemeinsame Kinder: die Söhne Xavier (15) und Hadrien (9) sowie eine Tochter, die den Namen Ella-Grace (14) trägt.