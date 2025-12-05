Justin Trudeau und Katy Perry feiern besondere Pärchen-Premiere

Die «Roar»–Interpretin hatte sich im Juni nach fast einem Jahrzehnt von ihrem Verlobten Orlando Bloom (48) getrennt. Das frühere Paar hat eine gemeinsame Tochter, die fünfjährige Daisy Dove. Trudeau wiederum gab im August 2023 die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire (50) nach 18 Jahren Ehe bekannt. Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder Xavier (18), Ella–Grace (16) und Hadrien (11).