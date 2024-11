Justin und Hailey Bieber teilen seltenen Schnappschuss mit Sohn Jack

Süsses Familienkostüm mit Jack als rosa Nagetier

Während Hailey Bieber in die Rolle der namensgebenden Protagonistin schlüpfte, verwandelte sich der Sänger in ihren besten Freund Ron. Sohn Jack war als dessen tierischer Begleiter verkleidet: Das Baby trug für seine Kostümierung als Nacktmull einen rosafarbenen Onesie, in dem er sich an seinen Vater kuschelte. Hailey und Justin Bieber trugen passend zu den Seriencharakteren schwarze Langarmtops sowie Cargohosen und Gürtel mit Taschen. Das Model zeigte sich in einer roten Perücke sichtlich glücklich in den Schnappschüssen. Im letzten Bild streckte sie zudem frech ihre Zunge heraus, während sie den tättowierten Oberkörper ihres Ehemanns berührte.