Jutta Speidel ist Führerschein los: Das ist jetzt ihr grösstes Problem

Die Schauspielerin wurde geblitzt, hatte laut «Bild» um die 70 km/h zu viel auf dem Tacho und erhielt deshalb ein Fahrverbot. «Das war teuer – aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein. Und das bringt mich richtig in die Bredouille.» Denn damit könne sie die Spendentouren für ihren Verein nicht mehr persönlich begleiten. Deshalb kam ihr die Idee, beim Sportpresseball für ihre Organisation zu werben. «Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann.»