Jutta Speidel kämpft für Familien in Wohnungsnot

Im Zuge dieses Jubiläums, das am vergangenen Samstag (1. Juli) gross gefeiert wurde, richtete Speidel gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news einen aufrüttelnden Appell an die Politik: «Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum für sozial benachteiligte Familien und besonders für Mütter mit ihren Kindern, die in Deutschland ohne Perspektiven auf der Strasse stehen.»