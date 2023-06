Für sie sei ihr Gesicht ein Spiegel all ihrer Erfahrungen. «Ich bin dankbar, dass ich noch da bin, leben darf und aus einem grossen Reichtum an Erfahrungen schöpfen kann. Es kommt doch auf die Seele an und ob man ein grosses Herz hat.» Mit dieser Einstellung bekomme man keine hängenden Mundwinkelfalten.