Seine Band Astro teilte auf Instagram ein Statement des Plattenlabels Fantagio Music und bestätigte damit den Tod ihres Mitglieds. Darin heisst es: «Am 19. April verliess uns das Astro-Mitglied Moonbin plötzlich und wurde ein Stern am Himmel.» Man trauere mit der Familie des Verstorbenen. Unter Berufung auf Polizeikreise heisst es in den Berichten, dass Moonbin wahrscheinlich Selbstmord begangen habe. Eine Autopsie soll nun die genauen Umstände klären. Moon Bin, so sein eigentlicher Name, hinterlässt seine Eltern und seine Schwester Moon Sua, Sängerin der K-Pop-Gruppe Billlie.