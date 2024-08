Kader Loth bricht im Dschungelcamp zusammen

Kader Loth (51) jagt ihren Mitcampern in «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» (am 30. August ab 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) an Tag 16 einen grossen Schrecken ein. Nachdem sie mehrfach über ihren Gesundheitszustand geklagt hatte, fällt sie im Camp einfach um. «Medical! Beine hoch. Tief Luft holen!», eilen Mola Adebisi (51) und Sarah Knappik (37) zu Hilfe.