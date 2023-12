Kai Ebel erinnert sich an Kater-Fahrt mit Michael Schumacher

Am 29. Dezember 2013 – und damit vor fast exakt zehn Jahren – verunglückte Formel–1–Champion Michael Schumacher (54) beim Skifahren in Méribel. Aus diesem Anlass hat sich der ehemalige Formel–1–Reporter Kai Ebel (59) im Interview mit dem «Stern» an seine gemeinsame Zeit mit «Schumi» auf und abseits der Rennstrecken erinnert. So erzählt Ebel, der für den Kölner Privatsender RTL von 1992 bis 2021 über die Königsklasse des Rennsports berichtete, etwa von einer Fahrt im Ferrari des Kerpeners, bei der Schumacher ganz offenbar mit den Auswirkungen der vorherigen Nacht zu kämpfen hatte.