Kai Pflaume absolviert in New York seinen ersten Marathon

Der TV–Moderator Kai Pflaume (56) hat einen privaten Meilenstein erfolgreich abgeschlossen. In New York City lief er am gestrigen Sonntag den ersten Marathon seines Lebens und liess dabei auch seine Fans via Instagram teilhaben. In insgesamt zwei Posts mit mehreren Bildern und Videos von der Tortur, berichtete er von seinen Erlebnissen. «Was war das heute für ein unglaubliches, besonderes, teilweise auch hartes, aber vor allem tolles Erlebnis», schreibt Pflaume in seinem ersten Beitrag.