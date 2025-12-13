Kai Pflaume und Jens «Knossi» Knossalla auf kurioser Hochzeitsreise

Hoch zu Ross in Mexiko und ein Tanz–Solo in Ghana

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist das Duo ein echter Glücksgriff. Sie erleben, wie Pflaume und Knossi sich mit Respekt, Neugier und Humor auf fremde Kulturen einlassen – etwa bei der «Charro»–Hochzeit in Mexiko, wo Reiten Teil der Zeremonie ist. «Ich habe grossen Respekt vor Pferden», sagt Pflaume, «aber das Reiten gehört dort einfach dazu». Knossi sorgte bei der Western–Hochzeit indes mit einem Missgeschick für Lacher. «Beim Aufsteigen aufs Pferd ist mir die Hose gerissen – mein Lenny–Kravitz–Moment», gibt er zu und bezieht sich damit auf einen ähnlichen Fashion–Fail, der dem US–Musiker 2015 bei einem Konzert in Stockholm weltweite Aufmerksamkeit bescherte. «Ich hab dann einfach immer unauffällig meine Hand davorgehalten», so Knossi.