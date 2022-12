Kai Schumann: «Weihnachten sollte ein Fest der Liebe sein»

Mit «Doctor's Diary» (2008-2011) eroberte er die Frauenherzen. Als Rechtsmediziner Dr. Johannes Reichau, den er von 2009 bis 2013 im Leipzig-«Tatort» spielte, sicherte er sich einen Platz im TV-Olymp. Und dann kam die beliebte TV-Serie «Heldt», in der er von 2013 bis 2021 den Titelhelden verkörperte. Am heuteigen Sonntagabend (11.12.) gibt es ein Wiedersehen mit Schauspieler Kai Schumann (46). Er und Eva-Maria Grein von Friedl (42, «Der Ranger») spielen die Hauptrollen in «Der Autor und ich» (20:15 Uhr, ZDF), einem neuen Film der «Inga Lindström»-Reihe. Schumann ist darin als eigenbrötlerischer und geheimnisvoller Autor Rasmus zu sehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der in Dresden geborene Künstler, wie bei ihm Weinachten und Silvester gefeiert wird.