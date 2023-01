Und ganz wichtig: Man muss gut würzen. Die Gewürze machen den Geschmack. Das ist übrigens bei den meisten tierischen Produkten auch so, nur ist uns das da oft nicht so bewusst. Lasst euch auf gar keinen Fall erzählen, ihr dürftet jetzt keine Ersatzprodukte essen, also solche die tierische Lebensmittel imitierenm, aber vegan sind. Why not? Es schmeckte ja gut. Nur, was es bedeutet, ist halt nicht so gut. Sucht einfach im Netz nach guten Rezepten. Wenn ich zum Beispiel Lust auf einen traditionellen Geschmack habe, sagen wir zum Beispiel Leberwurst - ich liebte Leberwurst - dann suche ich im Netz nach «veganer Leberwurst» und stosse auf ein Rezept aus weissen Bohnen, welches unfassbar nach Leberwurst schmeckt. Warum? Wegen der Konsistenz und dem Majoran, der ja ein typisches Gewürz in Leberwurst ist. Wenn man einmal anfängt in das vegane Universum einzutauchen, dann ist das eine scheinbar unendliche Welt neuer Rezepte und Geschmäcker. Ich liebe es.