«Kaiser Karl» bei Disney+: Daniel Brühl wird zu Karl Lagerfeld

Daniel Brühl zeigt sich in einem ersten Statement begeistert von seiner neuen Rolle: «Die ikonische Figur Karl Lagerfeld spielen zu dürfen, ist ein Geschenk und eine fantastische Herausforderung.» Er drehe derzeit in Paris auf Französisch, in Lagerfelds Wahlheimat, und bewege sich «in einer komplexen Welt» in den 70er-Jahren, «in der es um viel mehr geht, als nur um Mode». «Dass Disney+ mich als deutschen Schauspieler auf diese Reise schickt, erfüllt mich mit grosser Freude und Stolz», so Brühl weiter.