Niederkaltenkirchener Antihelden und drei Fanlieblinge

Mit «Kaiserschmarrndrama» serviert das Niederkaltenkirchener Antihelden-Ensemble, angeführt von Regisseur Ed Herzog (56), eine liebevoll, detailreich und äusserst gewitzt umgesetzte Buchadaption, die den Vorgängerfilmen in nichts nachsteht. Mehr noch, für Simon Schwarz ist es «vielleicht sogar der bisher beste der Reihe», wie der österreichische Schauspieler am Rande der Filmpremiere vor einem Jahr spot on news erklärte. «Ich finde ihn unter anderem deshalb so gelungen, weil er auch ernstere Themen behandelt. Sowas tut einer Komödie immer gut. Eine gute Komödie muss auch als Drama funktionieren können und das könnte dieser Film», so der Filmexperte.