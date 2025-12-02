Kaki hat Saison: Richtig kaufen, lagern und zubereiten

Wer zum ersten Mal eine Kaki in der Hand hält, wird von ihrer leuchtend orangefarbenen Schale und der ungewöhnlich glatten Oberfläche sofort fasziniert sein. Die Frucht, auch Chinesische Quitte oder im Englischen Persimmon genannt, ähnelt optisch einer Tomate und schmeckt erstaunlich süss und aromatisch – ein perfekter Genuss für Herbst und Winter. Ihre Saison beginnt im Oktober und geht bis in den April. Das volle Aroma der Kaki entfaltet sich nur, wenn man sie richtig auswählt, lagert und zubereitet.