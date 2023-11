Kaley Cuoco freut sich über das erste «Mama» ihrer Tochter

«Was war das?»

Der einstige «Big Bang Theory»–Star gratulierte seinen 7,9 Millionen Followern mit einer süssen Instagram–Story zum Feiertag. Darin hält die 37–Jährige ihre sieben Monate alte Tochter Matilda auf dem Schoss, die plötzlich mehrfach «Mama» plappert. Damit hatte die Schauspielerin wohl nicht gerechnet. Cuoco, die in dem Clip ein leuchtend blaues T–Shirt und eine grosse Brille trägt, rief sichtlich überwältigt: «Mama? Was? Du hast gerade gesagt: ‹Mama!› Was war das?». Dann gab sie ihrer Kleinen überglücklich einen Kuss.