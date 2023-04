Kaley Cuoco: Schwer verliebt in ihre kleine Tochter

Mama, Papa, Baby, Hund, Sofa

Auf einem Foto blickt Matilda mit grossen Augen in einem rosa Strampler in die Kamera. Auf dem nächsten Bild liegt die Kleine auf ihrem Papa, Tommy Pelphrey (40), darüber steht «Daddy's Girl». Ein weiteres Foto zeigt die ganze Familie inklusive Hund beim Schlafen auf der Couch. Auf dem nächsten ist Cuoco im pinken Pyjama und mit ungemachten Haaren zu sehen, wie sie ihr Baby anstrahlt. Dazu die Worte: «Matildas Girl Gang» und ein glitzerndes Herz. Auch der stolze Papa hat ein Bild der ganzen - verstrubbelten - Familie gepostet, das Cuoco wiederrum in ihrer Story zeigte.