«Kamala-Ära»: Demokraten setzen im Wahlkampf auf Taylor-Swift-Plakate

Die US–Demokraten sind in ihrer «Kamala–Ära»

Das Democratic National Committee hat auf dem New Yorker Times Square und dem Las Vegas Strip digitale Plakate schalten lassen, die für Harris sowie ihren Vizekandidaten Tim Walz (60) werben und auf Swift anspielen, wie unter anderem das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtet. Darauf zu lesen ist demnach unter anderem «We're in our Kamala Era!» – also «Wir sind in unserer Kamala–Ära!».