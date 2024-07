Kamala Harris als Präsidentin: Haben die «Simpsons» es kommen sehen?

Darum ging es in der damaligen «Simpsons»–Folge

In der Episode «Bart to the Future» besucht die Familie Simpson ein Casino der amerikanischen Ureinwohner, für das Bart mit zehn Jahren zu jung ist. Er denkt daraufhin an die Zukunft in 30 Jahren: Lisa wird demnach zur Präsidentin gewählt – nach der Amtszeit von Donald Trump. Lisa betont in ihrer Funktion als Präsidentin in der Episode: «Wie Sie wissen, haben wir eine ziemliche Budgetknappheit von Präsident Trump geerbt.»