Kamala Harris: Eine Pionierin mit «moderner Familie»

Triumphiert sie bei der US–Wahl am 5. November, wird Kamala Harris mit 60 Jahren als erste Präsidentin ins Weisse Haus einziehen. Am heutigen 20. Oktober feiert die 1964 – in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung – im kalifornischen Oakland geborene Politikerin ihren runden Geburtstag. Die Tochter einer Tamilin aus dem indischen Madras und eines gebürtigen Jamaikaners ist ein Familienmensch und legte wie ihre Eltern eine fabelhafte Karriere hin.