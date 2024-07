Kamala Harris zieht mit Hilfe von Beyoncé in den Wahlkampf

«Stillschweigende Zustimmung» von Beyoncé

Beyoncé hat ihre Unterstützung für Kamala Harris noch nicht offiziell verkündet. Im Gegensatz zu ihrer Mutter Tina Knowles (70). Sie schrieb in einem Instagram–Beitrag: «Neue, jugendliche, scharfe, Energie!!!! Ihr habt es so gewollt und unser Präsident Biden hat getan, was das Beste für das Land ist! Persönliches Ego, Macht und Ruhm beiseitegestellt. Das ist die Definition eines grossen Anführers. Danke, Präsident Biden für Ihren Dienst und Ihre Führung.» Anschliessend feuerte sie Vizepräsidentin Kamala Harris an: «Let's Go #kamala2024». Sie fügte ein Foto von sich mit der 59–Jährigen hinzu.