Kampagne gegen KI-Fakes: Harry und Meghan mischen Wahlkampf auf

Will Meghan in die Politik?

Dass sich Harry und Meghan politisch engagieren, ist seit ihrem Rücktritt als Senior Royals in Grossbritannien und ihrem darauffolgenden Umzug in die USA nichts Neues. 2022 hatte unter anderem «Daily Mail» berichtet, dass das Paar mit Miranda Barbot die PR–Frau engagiert habe, die Barack Obama (62) bei seiner Wiederwahl unterstützt habe. Damals wurden bereits Spekulationen laut, dass Meghan einen Wechsel in die Politik anstrebe.