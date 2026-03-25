«Kampf der RealityAllstars» startet im April mit Doppelfolgen

Jetzt ist es raus: Am 15. April feiert «Kampf der RealityAllstars» auf RTLzwei Premiere. 24 Kandidatinnen und Kandidaten beweisen sich in dem ersten Allstars–Ableger von «Kampf der Realitystars» in Action– und Geschicklichkeitsspielen und müssen sich vor Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) in der «Stunde der Wahrheit» behaupten. Am Ende winken bis zu 50.000 Euro Siegprämie und der Titel «RealityAllstar 2026».
Zwei Termine pro Woche
Die Folgen werden dann immer mittwochs und sonntags zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTLzwei gezeigt (sowie vorab auf RTL+). Den Cast hatte der Sender bereits zum Drehstart im Januar bekannt gegeben: Die früheren «Kampf der Realitystars»–Gewinner Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras kehren zurück und wollen ihren Erfolg wiederholen. Ihnen gegenüber stehen weitere Reality–Urgesteine wie Kader Loth, Yeliz Koc und Cosimo Citiolo, der adelige Dauergast Prinz Frédéric von Anhalt sowie Publikumsliebling Schäfer Heinrich und Reality–Experte Matthias Mangiapane. Weiteren Zündstoff bringen Sam Dylan, Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Sarah Knappik, Georgina Fleur und Narumol mit.
Sender verspricht Spannung durch «unerwartete Wendungen»
Neben bewährten Formatelementen wie der «Wand der Wahrheit» soll die Allstars–Staffel auch «neue Elemente, unerwartete Wendungen und überraschende Herausforderungen» bereithalten, wie eine Pressemitteilung verspricht. Erfahrung allein schützt in dieser Runde also nicht vor dem frühen Ausscheiden.