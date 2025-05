«Kampf der Realitystars»: Das sind die bisherigen Gewinner

In der Reality–TV–Sendung, in der Stars in einer thailändischen Sala zusammenwohnen und Challenges meistern müssen, haben es nicht wie in vielen anderen Reality–Formaten die Zuschauer in der Hand, wer am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen darf. In Staffel eins entschied am Ende ein Spiel, wer sich zum Gewinner küren durfte. Es galt VIP–Bändchen mit dem Mund in einer dreistöckigen Torte zu suchen, seine Intelligenz bei Wissensfragen unter Beweis zu stellen und Gummienten mit den Korken von Champagnerflaschen abzuschiessen.