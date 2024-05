«Kampf der Realitystars»: Diese drei Stars kehren zurück

Die anderen Realitystars sind geschockt und versuchen, die Verräter zu ermitteln. Cecilia überzeugt entgegen ihrer Befürchtungen als Schauspielerin. Auch wenn sie verdächtig still ist, was den Konkurrenten natürlich auffällt. Theresia hält ebenfalls dicht, gerät aber wie Cecilia unter Verdacht. Maurice schwört erst auf alles, räumt dann aber seinen Griff in die Kasse ein. Empörung allenthalben, vor allem weil Maurice an der «Wand der Wahrheit» noch betonte, dass ihm Geld nichts bedeuten würde.