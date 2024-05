«Kampf der Realitystars»: Drei Promis verlassen die Sala - oder nicht?

Gisele meldet sofort Interesse an dem Bett an, arbeitet damit weiter an ihrer Beliebtheit bei den Kollegen. Kevin und Tanja Tischewitsch (34) setzten sich aber durch. Als Salabewohner der ersten Stunde sehen sie grössere Rechte bei sich. Sie teilen sich das Bett, bis Tanja mitten in der Nacht doch auf den Boden umzieht. Gisele schmollt, obwohl sie auf dem Sofa schlafen darf. Ihre Laune wird nicht besser, als sie an der «Wand der Wahrheit» zur humorlosesten Person der Staffel gewählt wird.