«Kampf der Realitystars»: Ein Star bringt buchstäblich Wind in Sala

Nun vollständig, müssen die Stars in die erste Challenge, um eine Bestrafung zu verhindern. Am Strand gilt es, jeweils zu zweit fünf einfache Aufgaben zu erledigen, aber unter Zeitdruck. So müssen aus Gläsern genau abgezählt Murmeln in Schälchen geschüttelt werden. Das scheitert schon daran, dass Dennis allen Ernstes nicht weiss, was «Schütteln» bedeutet.