«Kampf der Realitystars»: Gewonnenes Spiel wird Favorit zum Verhängnis

«Kampf der Realitystars» (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) geht mit Folge 8 in die «heisse Phase», wie der Starblitz gleich zu Beginn verkündet. Ab jetzt kommt niemand mehr am Starstrand an, es geht nur noch raus. Mit den Füssen zuerst. Die vorvorletzte Episode beginnt untypisch mit der «Wand der Wahrheit». Welcher Star bietet dem Zuschauer den grössten Einschaltimpuls, lautet dieses Mal die Frage. Nina Anhan sieht sich als Gattin von Rapstar Haftbefehl (38) ganz vorne. Die Zuschauer sahen das anders. Sie setzten TikToker Noah Cremer (22) nach oben, Nina nur auf Platz acht von elf. Ganz hinten landet Kevin Schäfer (35).