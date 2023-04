«Gefahr aus der Ferne», vermutet Manni Ludolf (60), als das erste Boot ankommt. Nicht zu Unrecht. Es bringt Eva Benetatou (31). Die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin ist durchaus für Trash-TV-Trouble bekannt. Eva will in der Sala gegen ein Trauma antreten. In der zweiten Staffel von «Kampf der Realitystars» bandelte ihr damaliger Partner Chris Broy (33) angeblich mit Mitkandidatin Jenefer Riili an - und verliess kurz darauf die damals schwangere Eva.