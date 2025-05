«Kampf der Realitystars»: «Krawallbürste» kommt - Kandidatin geht

Im Safety–Spiel treten die Promis in zwei Fünferteams an. Die einzelnen Mitspieler müssen sich aus zwei Metern Abstand Schleim in Eimer schütten. Das Zeug, das am Ende der Eimerkette übrigbleibt, darf in einen Zylinder gekippt werden. Aber nur, wenn mathematische Textaufgaben gelöst werden.