«Kampf der Realitystars»: Nackt-Schock im Ein-Euro-Paradies

Sarah Knappik liefert ab - Rekord an der Wand der Wahrheit

Ihrem Ruf als Drama-Queen wird Sarah Knappik gleich gerecht. An der Wand der Wahrheit reisst sie das Spiel gleich an sich. Die Stars müssen sich nach ihrer Bekanntheit beim Publikum zuordnen. In letzter Minute wirft Sarah die im Kollektiv abgestimmte Rangliste um - sich selbst setzt sie kurzerhand vor Bachelor Paul an Platz eins.