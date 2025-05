«Kampf der Realitystars»: Neulinge gefährden junges Pärchen

Zweiter Neuling in Folge zwei ist Can Kaplan (28). Er kommt alleine, als imaginären Rucksack trägt aber er seine Ex–Verlobte Walentina Doronina (24) mit sich. Mit der hat jeder zweite in der Sala eine gemeinsame Vergangenheit. Hati Suarez (24) prügelte sich mit ihr beim «Fame Fighting». Und Daymian Weiss (20) soll der Grund für Walentinas Trennung von Can gewesen sein. Sie soll ihren damaligen Verlobten mit ihm bei «Germany Shore» betrogen haben.