«Kampf der Realitystars»: Sind das die Promis der «Allstars»-Staffel?

Schon seit mehreren Monaten ist bekannt, dass Arabella Kiesbauer (56) in diesem Jahr durch eine «Allstars»–Ausgabe des RTLzwei–Formats «Kampf der Realitystars» führen wird. Mit der Sendung vertraute Reality–Promis sollen zurückkehren, und sich neuen Aufgaben stellen.
«Für das Format suchen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus früheren Staffeln den thailändischen Star–Strand erneut auf – mit der klaren Mission, sich erneut dem Spiel um Sendezeit, Sympathie und Siegprämie zu stellen», verkündete der Sender im September. «Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen – diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch», wurde Kiesbauer zitiert. Aber wer sind denn diese «Wiederholungstäter» nun?
Von Elena Miras über Sam Dylan bis Narumol
Nach zahlreichen Spekulationen, die durch das Netz geisterten, möchte die «Bild»–Zeitung jetzt erfahren haben, welche Promis an der «Allstars»–Staffel teilnehmen. Die angebliche Liste der Kandidatinnen und Kandidaten liest sich tatsächlich wie ein kleines Who's who der deutschsprachigen Reality–Welt.
Ihr Comeback in der Show feiern demnach Sängerin Loona (51), Elena Miras (33) und deren Reality–Kollege Serkan Yavuz (32), die jeweils eine der bisherigen Staffeln gewonnen haben. Daneben sollen die «Bauer sucht Frau»–Kultkandidatin Narumol (60), Cosimo Citiolo (44) und Sam Dylan (40) dabei sein. Doch nicht nur sie dürften Schwung in die Sendung bringen, sondern etwa auch Matthias Mangiapane (42), Emmy Russ (26), Sarah Knappik (39), Georgina Fleur (35) und Kader Loth (53).
Doch damit nicht genug, denn auch Cecilia Asoro (30), Yeliz Koc (32), Prinz Frédéric von Anhalt (82), Kate Merlan (38), Paco Herb (30) und Maurice Dziwak (27) sollen mitmischen. Den Cast vervollständigen demzufolge Elsa Latifaj (20), Sandy Fähse (41), Giuliana Farfalla (29), Gino Bornmann sowie Yana und Tayisiya Morderger (28).
Die Dreharbeiten sollen laut des Berichts bereits in Thailand begonnen haben. Details zur Show gibt es noch nicht. Kiesbauer versprach aber bereits vor Monaten «jede Menge Überraschungen».