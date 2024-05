«Kampf der Realitystars»: Waffenstillstand hält nicht lange

Security muss eingreifen

Auf dem Weg zurück in die Sala eskaliert es zwischen Aleks und Maurice, die in der letzten Folge noch Frieden geschlossen hatten, völlig. Aleks nennt Maurice einen Verlierer, der beschimpft den Rivalen aufs übelste. Aleks verliert kurz die Selbstkontrolle, die er im Spiel so grossartig demonstriert hat. Er rennt auf Maurice zu, Security greift ein. Doch Aleks begnügt sich damit, Wasser aus seiner Flasche in Richtung Maurice zu spritzen.