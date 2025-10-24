Kampf gegen Alkoholsucht: Ben Zucker ist seit 50 Tagen trocken

Vor wenigen Wochen hat Ben Zucker (42) öffentlich gemacht, dass er seit Jahren gegen eine Alkoholsucht kämpft. «Die Sucht kam schleichend», erzählte der Schlagerstar im August der «Bild»–Zeitung. Er suchte für drei Wochen eine Klinik auf, war aber «nicht so weit, ganz auf Alkohol zu verzichten. Das schaffe ich einfach noch nicht.» Jetzt kann der Sänger berichten, dass er seit bald zwei Monaten die Flasche nicht mehr angerührt hat.